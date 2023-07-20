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Türkiye, Rusya'ya götürülen 20 bin Ukraynalı çocuğun iadesi için devrede

Türkiye, savaş sürecinde Rusya'ya götürülen 19 bin 500 Ukraynalı çocuk için devreye girdi. Ankara ve Suudi Arabistan'ın çocukların iadesi için Moskova'da aylardır gizli görüşmeler yaptığı iddia edildi. Rus oligark Abramoviç'in de arabulucular arasında yer aldığı belirtildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 07:45, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 07:31
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Türkiye, Rusya'ya götürülen 20 bin Ukraynalı çocuğun iadesi için devrede

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi, Ukrayna işgalinin başlangıcından bu yana Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların geri dönüşü için Türkiye ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuk yaptığını açıkladı. İsimsiz kaynaklara dayandırılan haberde, daha önce taraflar arasında yapılan müzakerelere katılan Rus iş adamı Roman Abramoviç'in de ara buluculuk çalışmalarına katıldığı bildirildi. Moskova ve Kiev yönetimlerinin çocuklar için kendi kayıtlarını tuttuğu belirtilirken, tarafların bu konuda birbirine güvenmediği ve bu yüzden 3. bir aktöre ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

20 bin çocuk Rusya'da

Ukrayna yönetimi, işgalin başladığı Şubat 2022'den bu yana 20 bin kadar çocuğun Rusya'ya kaçırıldığını iddia ediyor ve bu çocukların önemli bir kısmının koruyucu ailelere verildiğine inanılıyor. Konuyu mart ayında ele alan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), çocukların kaçırılma suçu kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu. Suçlamaları reddeden Rusya ise Haziran 2023 itibarıyla 371 Ukraynalı çocuğu iade etti. Kidmapping adlı aktivist grup ise Rusya içerisinde Ukraynalı çocukların yerleştirildiği muhtemel 1.400 yer belirlediğini açıklamıştı. FT'ye göre, Haziran ayında yapılan G20 zirvesinde konuyu gündeme getiren Suudi Arabistan ise, amacın öncelikle kaç tane çocuğun yerlerinden edildiğini anlamak, daha sonra bu konuda çocuklar için en iyi çözmek olduğunu bildirdi.

Newsweek: Zelenski ve Putin Erdoğan'ın desteği için savaşıyor

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'ndan çekilme kararının yankıları sürerken, Amerikan dergisi Newsweek, "Zelenski ve Putin, Erdoğan'ın Karadeniz desteği için savaşıyor" başlığıyla bir analiz yayınladı. Ukrayna devlet başkanının Türkiye ile Birleşmiş Milletler'e (BM) Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı Rusyasız sürdürme teklifini içeren mektup göndermesine atıfta bulunulan yazıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov arasındaki görüşmede Rus bakanın tahıl anlaşmasına alternatif yeni bir öneride bulunduğu da belirtildi. Ayrıca Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşında yürüttüğü denge politikasına övgüde bulunulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz'deki gerilimin hafifletilmesinde öncü bir rol üstlendiği kaydedildi.

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