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ÖSYM Başkanı açıkladı: İşte YKS birincileri

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy: "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 08:15, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 09:11
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 17-18 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2023-YKS) sonuçları açıklandı.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2023-YKS sonuçlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını bildiren Ersoy, adayların sınav sonuçlarına ÖSYM'nin, "https: //sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişebileceklerini söyledi.

Başarının bir ekip işi olduğunu dile getiren Ersoy, başta adaylar olmak üzere, sürece katkı sunan tüm öğretmenleri ve eğitim camiasını, adayları sınava hazırlayan velileri ve ailelerini tebrik etti. Adayların başarılarının devamını dileyen Ersoy, adayların eğitimlerini en verimli şekilde tamamlayarak ülkeye faydalı vazifelerde bulunacağına dair inancının tam olduğunu kaydetti.

Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanmasıyla tercih sürecinin de başladığını belirterek, "2023-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-8 Ağustos tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylarımız öncelikle ilgi ve yeteneklerini dikkate almalı, tercih etmeyi düşündüğü bölümlerle ilgili meslekleri iyi araştırmalılar. Yayınlayacağımız kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını, tercih sürecinde profesyonel destek almalarını kendilerine tavsiye ediyorum. Yapacakları tercihlerin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS'ye başvuran aday sayısı itibarıyla rekor kırıldığını, 3 milyon 500 binin üzerinde adayın sınava başvurduğunu bildirerek, "Sınavda sorulan sorular itibarıyla herhangi bir soru iptali ve cevap seçeneği değişikliği bulunmamaktadır. Dolayısıyla tertemiz bir YKS süreci tamamlanmıştır." ifadelerini kullandı.

- Sayısal alanda birinciliği iki aday paylaştı

Sınav alanlarına göre birincileri açıklayan Ersoy, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle Temel Yeterlilik Testi (TYT) alanında başvuran aday sayımız, 3 milyon 527 bin 443'tür. Bu adaylar arasından Harun Durak, Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi-Niğde... Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) başvuran aday sayımız 2 milyon 573 bin 169'dur. Sayısal alanda iki kardeşimiz birinciliği paylaştı. Mustafa Özcan, Atatürk Anadolu Lisesi-Ankara, Namık Emre Acar, Özel Profesyonel Eğitim Fen Lisesi-Konya. Eşit ağırlık alanında Emre Ekici, Süleyman Demirel Fen Lisesi-Afyonkarahisar, sözel alanda Ahmet Berk Takır, Kabataş Erkek Lisesi- İstanbul. Yabancı Dil Testi alanında başvuran aday sayımız 338 bin 9'dur. Bu alanda Almanca için Volkan Emre Eke, Atatürk Lisesi-İzmir, Arapça alanında Hüseyin Furkan Erdem, Mustafa Büyükkaplan Anadolu İmam Hatip Lisesi-Konya, Fransızca alanında Emirhan Kılıç, Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi-İstanbul, ingilizce alanında Metin Furkan Amarat, Özel Buca Doğa Fen ve Teknoloji Lisesi-İzmir, Rusça alanda Bengisu Akbaba, Özel Takev Anadolu Lisesi-İzmir."

Birincileri tebrik eden Ersoy, "Onlar bizim geleceğimiz. Biliyor ve inanıyoruz ki bir milletin ve devletin gücü, tankı, topu, silahı, teknolojisi değil bunun yanında en önemlisi büyük Türkiye ideali yolunda vatan, millet aşkıyla çalışan gençliğidir. Biz gençlerimize güveniyoruz. Onlar bizim yarınlarımızın teminatıdır. Sonuçların hayırlı olmasını diler, tercihlerinin puanlarına uygun, gönüllerinin dileyince olmasını temenni ederim. Sonuçların adaylarımıza, ailelerine, tüm millete hayırlı olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

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