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MB faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 14:00, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 14:41
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TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 17,50'ye çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

Duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir." ifadesine yer verildi.

Küresel ekonomide enflasyonun düşse de halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyrettiği aktarılan duyuruda, bu nedenle bütün dünyada merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almakta olduğu kaydedildi.

Duyuruda, Türkiye'de yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret ettiği belirtilerek, bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılığın belirleyici olduğu aktarıldı.

Kurul'un, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngördüğü kaydedilen duyuruda, "Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır." denildi.

Duyuruda, politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği aktarılarak, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği vurgulandı.

- Parasal sıkılaşma kademeli olarak devam edecek

Kurul'un, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirdiği belirtilen duyuruda, sadeleşme sürecinin, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edeceği bildirildi.

Duyuruda, bu kapsamda Kurul'un, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığı belirtildi.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği ve Kurul'un, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceği aktarılan duyuruda, Kurul'un, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almayı sürdüreceği kaydedildi.

Duyuruda, Para Politikası Kurulu toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

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