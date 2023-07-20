'Selvi Boylum Al Yazmalım' aracının ikizi İzmir'de

Eski araçlara olan merakı çocukluğundan bu yana devam eden 56 yaşındaki Süleyman Kayser, nostaljik araçları bin bir emekle yepyeni bir görüntüye kavuşturuyor. "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmi dendiğinde akla gelen nostaljik araç BMC 140'ın bir üst modeline sahip olan Kayser, kamyonu tıpkı filmdeki haline dönüştürdü. Kamyonun üzerine "Al Yazmalım" yazdıran nostaljik araç tutkunu, İzmirlilerin dikkatini çekiyor. Kayser, Al Yazmalım'a adeta gözü gibi bakıyor.

"Eskiyi yaşamak ve yaşatmak için"

Aracı gençliğinden yadigar olarak sakladığını vurgulayan Süleyman Kayser, "Biz bu araçların içinde büyüdük. Babamın eski kamyonları vardı. Çocukluğumuz boyunca bu araçlarla haşır neşir olmanın heyecanı var. Bu nedenle eskiyi yaşamak ve yaşatmak için eski araçlarımıza tadilat yaparak onları günümüze uyarlıyoruz. Bu aracın ikizinin filme konu olması da araca olan ilgiyi artırdı. Araç, BMC marka 140 serisi diye geçiyor. 1966 yılında İngiltere'den gelmiş, Türkiye'de montajı yapılmış bir araç. 70'li yıllardan sonra Türkiye'de yerli üretime geçti" diye konuştu.

"Bu Dilek başka Dilek"

Nostaljik araçların eski ilgiyi görmediğini dile getiren Kayser, şöyle konuştu: "Zamanında Türkiye'de bu araçtan çok vardı. Ancak şimdi kalmadı. Bunlar eski arabalar olduğu için çoğu hurdaya çıktı. Bu araca fabrikanın son ürettiklerinden diyebiliriz. Selvi Boylum Al Yazmalım filmindeki araçla birebir aynıdır. Bu araç yalnızca bir üst modeli. Selvi Boylum Al Yazmalım da sevgiyi ve emeği anlatan beğendiğim bir film. Ben de aracımı o filmdeki gibi düzenledim. Üzerine de 'Al Yazmalım Dilek' yazdırdım. Filmde de Dilek adında bir karakter var ancak buradaki Dilek başka Dilek. Dilek, benim eşimin adı."

"Görenler fotoğraf çektirmek istiyor"

Sahip olduğu araçlara karşı kendini borçlu hissettiğini söyleyen Kayser, "Ailecek yediğimiz ekmek ve gösterdiğimiz sevginin hatırına bu eski araca emek verdim. Aracı gördüklerinde 'Ver bir tur atayım' diyenler oluyor. Eski araba olduğundan, bu arabayı kullanmak zordur. 'Ne güzel araba' diyerek fotoğraf çekilmek istiyorlar. İnsanlar heves ediyor'' ifadelerini kullandı.

"Sürücülüğü bu araçta öğrendim"

Araçla bağ kuran ve öğrencileriyle bu bağı paylaşan Kayser, "Direksiyon usta öğreticisiyim ancak aracın yaşından dolayı sürücü kursunda kullanılamıyor. Kamyonu günlük hayatımda bazen kullanıyorum. İş yoğunluğundan zaman bulamıyorum ancak bu araç uzun yol da gider. Yeni model kamyonlarla, otobüslerle, araçlarla eğitim veriyorum. Öğrencilerime aracı gösterip 'Ben sürücülüğü bu araçta öğrendim' diyorum" sözlerine yer verdi.