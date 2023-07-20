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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kazanarak 6.605,70 puana yükseldi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 13:13, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 13:15
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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 34,43 puan artarak 6.605,70'e çıktı. Toplam işlem hacmi 51,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,51 ve holding endeksi yüzde 0,53 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,80 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 1,16 ile turizm oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyallerle yön arayışını sürdürdüğünü ifade ederek, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizi kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

TCMB'nin bugünkü kararına ilişkin politika metninden alınacak sinyallerin de önemine işaret eden analistler, karar sonrası piyasalarda oynaklığın artabileceğini belirtti.

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti kapsamında, Türkiye ile BAE arasında muhtelif alanlarda 13 belgenin imzalanıp kabul edildiği, anlaşmaların tutarının 50,7 milyar dolar olduğu bildirildi.

Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi, ABD ise ikinci el konut satışları ve Philadelphia Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.800 seviyelerinin direnç, 6.600 ve 6.500 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 500 baz puan artırarak yüzde 20'ye yükselteceğini tahmin ediyor.

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