Samsun'da hafif ticari araçla çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü

Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Hatice Erdem (59) olay yerinde yaşamını yitirdi, hafif ticari araç sürücüsü ile araçtaki Erdal Akbaş ise yaralandı.

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