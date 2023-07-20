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PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı! Evinden PKK'nın arşivi çıktı

Konya'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, örgütün sözde kurucularından "Fuat" kod adlı Ali Haydar Kaytan'ın kardeşi Güllüşan Kandemir gözaltına alındı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 11:45, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 11:52
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt adına yurt dışında toplanan paraları, örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğu iddia edilen Güllüşan Kandemir'in Ereğli ilçesinde olduğunu tespit etti.

Kandemir, yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Örgüt üyesinin bir kardeşinin Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşinin de "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Hayati Deniz Kaytan olduğu öğrenildi.

Kandemir'in evindeki aramada, 1990'lı yıllardan günümüze kadar yapılan örgüt içindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ile örgütün arşivi niteliğinde çok sayıda doküman ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen Güllüşan Kandemir, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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