PKK'nın yurt dışı kasası yakalandı! Evinden PKK'nın arşivi çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgüt adına yurt dışında toplanan paraları, örgüt üyelerinin ailelerine dağıtmakla görevli olduğu iddia edilen Güllüşan Kandemir'in Ereğli ilçesinde olduğunu tespit etti.

Kandemir, yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalandı.

Örgüt üyesinin bir kardeşinin Ali Haydar Kaytan, diğer kardeşinin de "silahlı terör örgütüne üye olma, kurma ve yönetme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çaptırılan Hayati Deniz Kaytan olduğu öğrenildi.

Kandemir'in evindeki aramada, 1990'lı yıllardan günümüze kadar yapılan örgüt içindeki eğitimler, kullanılan güzergahlar, örgüt üyelerinin ağzından yazılmış metinler, cezaevlerindeki terör suçlularının yazmış olduğu mektuplar ile örgütün arşivi niteliğinde çok sayıda doküman ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen Güllüşan Kandemir, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.