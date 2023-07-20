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İYİ Parti, yerel seçimler için aday tespit çalışmalarına başladı

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere parti olarak tek başlarına girecekmiş gibi hazırlandıklarını, her ilde ve ilçede adayları tespit etmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 12:18, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 12:19
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İYİ Parti, yerel seçimler için aday tespit çalışmalarına başladı

Akburak, 3. Olağan Kurultay'ın ardından Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla başlatılan yerel seçim çalışmalarına ilişkin AA muhabirine bilgi verdi.

Çalışma kapsamında öncelikle bir yandan yerel seçim stratejisini oluşturduklarını, bir yandan da aday kriterlerini belirlediklerini söyleyen Akburak, partinin, yerel seçim hedefi çerçevesinde lokal düzeyde çalışma yaptıklarını, her bölgenin sorunlarının ayrı ayrı tespit edildiğini bildirdi.

Yerel seçimlerde izlenecek yol haritası için 2019'daki yerel seçimlerde partinin tüm il ve ilçelerde aldığı oy oranlarının incelenip raporlandığını anlatan Akburak, "Son genel seçimde partinin milletvekili adaylarının bölgelerinde ne kadar oy aldığı da gözden geçiriliyor. Böylece il ve ilçelerde olası belediye başkan adaylarının ne kadar oy oranına sahip olabileceği tespit ediliyor." dedi.

Burak Akburak, Teşkilat Başkanı Buğra Kavuncu'nun da teşkilatları ziyaret ederek, teşkilatların ve seçmenin istek ve önerilerini aldığını söyledi.

- 81 ilde kendi adayını çıkaracak şekilde hazırlanıyor

Yerel seçimlerde partinin 81 ilde kendi adayını çıkaracak şekilde planlama yapıldığını belirten Akburak, belediye başkan adaylarının belirlenme süreci için ekiplerin hazırlandığını ifade etti. Burak Akburak, "Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak seçime tek başımıza girecekmiş gibi, her ilde, her ilçede adaylarımızı tespit etmek için çalışmalara başladık. Doğru ve kazanacak adayla ilerlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.

- "Belediyelerde Türkiye'de yeni bir model yaratacağız"

Adaylar belirlenirken uygulanacak kriterlere de değinen Akburak, aday belirleme sürecinde kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşeceklerini bildirdi.

İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkanı Burak Akburak, şunları kaydetti:

"İnanılmaz bir adaylık talebi var. Sadece belediye başkan adaylarını belirlerken değil, belediye meclis üyelerini belirlerken de doğru isimlerle gitmek istiyoruz. Adayların muhakkak çevresinde, mahallesinde, bölgesinde sevilen insan olmasına dikkat edilecek. Meclis üyelerimizi belirlerken de kriterler konulacak. Mimar, mühendis gibi belediyecilikten anlayan insanların görev almasını istiyoruz. İlintili meslekten olan insanları tercih edeceğiz. Şeffaf ve sosyal belediyeciliğin nasıl olduğunu 17 belediyemizde olduğu gibi kazanacağımız tüm belediyelerde uygulayacağız ve Türkiye'de yeni bir model yaratacağız. Bu model, 1994'te Refah Partisi'nin yapmış olduğu kendi belediyecilik anlayışından çok daha iyi belediyecilik anlayışı olacak."

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