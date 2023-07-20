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AYT sayısal birincisi Acar: 'Son sene çalışayım, yaparım' demedim

YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal birincisi olan Namık Emre Acar, "Birincilik biraz sürpriz oldu açıkçası. Biraz şaşırdık, ailecek çok mutlu olduk, sevindik. Düzenli şekilde çalışma süreci geçirdim. 'Son sene çalışayım, yaparım' demedim" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 12:46, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 12:47
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AYT sayısal birincisi Acar: 'Son sene çalışayım, yaparım' demedim

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda sayısal birincisi olan Namık Emre Acar, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, başarısının düzenli çalışmayla geldiğini söyledi.

AYT sayısalda birinciliği Atatürk Anadolu Lisesi'nden Mustafa Özcan ile paylaşan Namık Emre Acar, AA muhabirine, iyi sonuç alacağına inandığını ve beklentilerinin boşa çıkmadığını belirtti.

Sınav sonuçlarının açıklandığı zamana kadar büyük heyecan yaşadığını anlatan Acar, "Birincilik biraz sürpriz oldu açıkçası. Biraz şaşırdık, ailecek çok mutlu olduk, sevindik. Düzenli çalışma süreci geçirdim. 'Son sene çalışayım, yaparım' demedim. 12 senedir düzenli olarak çalıştım. Çıkacak sorulara odaklandım. Yeni nesil ÖSYM tarzı konulara çalıştım. Bu da bana çok büyük bir katkı sağladı. Bu soruların benzerleri direkt karşıma çıktı. Güzel oldu." dedi.

Mühendislik ve tıp fakültesi arasında tercih yapmakta zorlandığını aktaran Acar, "Ailemle iyi bir şey bekliyorduk zaten. İyi bir sonuç geldi. Tercih konusunda mühendislik biraz daha baskın geliyor. Yine üniversitelerde gezeceğim, bakacağım ve kararımı vereceğim inşallah." diye konuştu.

Kamu hastanesinde doktor olan baba Ahmet Kürşad Acar da çok mutlu olduğunu, oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

Sonuçları heyecanla beklediklerine işaret eden Acar, "Bekliyorduk, çok başarılı bir öğrenciydi. Dirayetle çalışıyorduk. İlk baştan beri böyleydi, düzenli ve disiplinliydi. Sınava kadar da gerekeni yaptı. Bir yanlışı vardı, 'ilk 5 veya 10 olur mu' diye düşünüyorduk ama Allah böyle takdir etti. Birincilik nasipmiş. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Öğretmen olan anne Songül Acar ise doğum gününde oğlunun başarısıyla mutluluğunun arttığını kaydetti.

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