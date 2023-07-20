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Sırtından bıçaklanan genç kızı KADES kurtardı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, görüşmeye gittiği apartta erkek arkadaşı tarafından bıçaklanan genç kızın, telefonuna kurduğu KADES uygulaması sayesinde ölümden kurtulduğu ortaya çıktı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 13:36, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 14:30
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Pamukkale ilçesine bağlı Kuşpınar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, görüşmek için erkek arkadaşının yaşadığı apartta giden T.K. ile erkek arkadaşı H.B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine, H.B.'nin 2 kez sırtından bıçakladığı T.K. kanlar içinde yerde kaldı. Görüşmeye gitmeden telefonuna indirdiği KADES uygulamasına basan T.K.'nın yardım çağrısı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralarına dikiş atılan genç kız, tedavisinin ardından taburcu edilirken, gözaltına alınan H.B. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Saldırgan H.B'nin olayın kazayla olduğu yönündeki iddialarını yalanlayan T.K.'nin babası E.K., "Bu şahıs, kendisini tenis hocası olarak tanıtarak, sosyal medya üzerinden kızımla tanışıyor. Daha sonra bir kafede oturup bir şeyler içiyorlar. Kızım görüşmeyi sürdürmeyince, H.B. kızıma tehdit mesajları atıyor. En son 'Ailene zarar vereceğim' tehdidi üzerine, kızım ikna etmek için evine gidiyor. Yolda giderken de telefonuna KADES uygulamasını kuruyor. Bu şahıs, kızımdan kendisiyle evlenmesi istiyor. Aralarında tartışma çıkınca da kapıyı kilitleyip, kızımı bıçaklıyor. Kızım KADES uygulamasına basarak yardım talebinde bulunuyor. Sırtından 2 kez bıçaklamış ve yaralarına dikiş atıldı. Yaşananların hepsi ifade tutanaklarında da yer alıyor. Bu şahsın dana önceden de suç kaydının olduğunu öğrendik. Ben kızımı yolda bulmadım, bu kişinin cezalandırılması için sona kadar mücadele edeceğim" dedi.

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