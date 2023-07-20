YKS adayları için tercih maratonu başlıyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Üsküdar Üniversitesi'nin tercih danışmanlarından oluşan ekip bu yıl adaylara doğru tercih yapmaları için yol gösteriyor.

Adaylar görüşmelerini isterse yüz yüze isterse de çevrim içi iletişim merkezi üzerinden online gerçekleştirebiliyor. Psikiyatrist Yazar Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Prof. Dr. Sevil Atasoy, Siyaset Bilimci Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Tayfun Uzbay, Prof. Dr. Muhsin Konuk ile İletişim Bilimci Prof. Dr. Nazife Güngör gibi isimlerle bir araya gelme fırsatı buluyor.

Üniversite bu yıl da aday öğrencilere, aldıkları puanlara göre, doğru bölümleri tercih etmeleri için uzman rehberler eşliğinde hizmet verecek.

Aday öğrenciler gelecekte hangi meslek dalında başarılı olabilecekleri hakkında fikir veren kariyer testlerini değerlendirme şansı bulacaklar.

Ayrıca tercihler konusunda güncel bilgileri içeren Aday Üsküdar ve Hangi Üniversite platformu aracılığıyla öğrenciler aradıkları tüm bilgilere ulaşabilecekler.

Üsküdar Üniversitesi, meslek seçiminde kararsız olan adaylar için de Kariyer Testi ve Tercih Robotu gibi önemli seçenekleri sunuyor.

Kariyer Testini çözen adaylar ilgi, yetenek ve kişilik özelliklerine uygun meslekleri görme şansına sahip olabiliyor. Aday öğrenciler, aldıkları puanlara göre, doğru bölümleri tercih etmeleri için uzman rehberler eşliğinde merak ettikleri her şeyi öğrenebiliyor, testin sonuçlarını uzmanlarla birlikte yorumlayarak ardından hemen akademik kadro ile bir araya gelebiliyor.

Kariyer testi için: https://uskudar.edu.tr/tr/kariyer-testi tercih ve tanıtım günleri kılavuz olacak.

Tercih ve tanıtım günleri kapsamında Üsküdar Üniversitesi'ne gelen aday öğrenciler, gün boyu kendilerini bekleyen öğretim üyeleri, birim yöneticileri ve sarı tişörtlü kılavuz öğrenciler eşliğinde yerleşkeleri gezerek bölümler hakkında bilgi alıyor, üniversiteyi ve bölümleri yakından tanıma fırsatı yakalıyor.

- Adaylar, 15 kişiden oluşan tercih danışmanları ile tercihlerini yapabiliyor

Adaylar, Uzman Psikolojik Danışman ve Kariyer Danışmanı Ece Tözeniş, Eğitim Uzmanı Ertuğrul Tut önderliğinde 15 kişiden oluşan tercih danışmanları ile tercihlerini yapabiliyor.

Yüz yüze tanıtımın yanı sıra yerleşkeleri ziyaret etme olanağı bulunmayan şehir yada da ülke dışındaki adaylar için online danışma hizmetleri veriliyor.

Bu yıl Yarınlara Üsküdar'dan Odaklan sloganıyla tercih dönemini başlatan Üsküdar Üniversitesi çevrim içi iletişim merkezi, farklı kanallarla adaylara yardımcı oluyor.

Adaylar her zaman her yerden ulaşabilecekleri bu merkezde çevrim içi görüşme, canlı destek, çağrı merkezi, WhatsApp hattı, bilgi formu ve sosyal medya gibi pek çok kanaldan bilgiye ulaşabiliyor.

Ayrıca adaylar, sanal tur ile üniversitede kısa bir sanal tur yaparak yerleşkelerdeki altyapıyı görme olanağı buluyor.https://uskudar.edu.tr/aday/her-yerden-ulasin#socials

Üsküdar Üniversitesi'ni ziyaret eden adayları, her zamanki gibi üniversitenin öğrencileri karşılıyor. Sarı tişörtlü öğrenciler, üniversitenin bölümlerini ve laboratuvarlarını ziyaretçilere gezdirerek adaylara merak ettikleri tüm konularda bilgi veriyor.