Hak-İş Başkanı: Cumhurbaşkanımız helal oylarla seçildi

Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Muradiye Salonu'nda düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Bursa 2 No'lu Şube Başkanlığının Olağan Genel Kurulu'na katılan Arslan, burada yaptığı konuşmada, belediyelerde ve kamu kurumlarında taşeron düzenini kaldırmak için 2010 yılından beri büyük mücadele verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine hak verdiğini ifade eden Arslan, "Cumhurbaşkanımıza o kadar büyük baskılar oldu ki baskıyı kim yaptı biliyor musunuz? Belediye başkanları yaptı. 'Sakın taşerondan vazgeçmeyelim. Yoksa bizim belediyeler batar.' Niye? Belediye hizmeti, kamu hizmeti. Kamu hizmetini yapan işçiler hiçbir hakları olmayacak ama kamu hizmeti yapacaklar. Hak gündeme gelince de taşeron firmadan hak talep edeceğiz. Bu muvazaalı sistemi yıkmamız gerekiyordu." dedi.

Mahmut Arslan, Türk milletinin Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde hizmet edenlerin arkasında durduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bedava ev vereceğiz' diyenlerin sözlerine inanmadılar. 'Siz borçlanacaksınız' diyenlerin sözlerine inanıp Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden Cumhurbaşkanı seçtiler. Niçin? Mazlumların, mağdurların, haksızlığa uğramışların o hakkını vermek adına bunlar oluyor. Bütün belediye başkanlarımıza çağrı yapıyorum. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanımızı iyi anlayın. Sayın Cumhurbaşkanımızın nasıl zorlandığını, nasıl meydanlardan hangi zorluklardan bugünlere geldiğini unutmadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza oy verenler tuzu kurular falan değil. İstanbul sermayesi falan değil. Sayın Cumhurbaşkanımızı yeniden seçenler işte bu mazlumlar. İşçiler, memurlar, emekliler, toplumun dar gelirli, her konuda sıkıntı içinde yaşayan insanlarının helal oylarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız yeniden seçildi. Bunu kimse unutmasın."

Arslan, Bursa Büyükşehir Belediyesinin iştiraki BİNTED ile ek protokol imzaladıklarını hatırlattı.

Yüksek Hakem Kurulunun uyuşmazlıkların çözümünde Kamu Çerçeve Protokolü'nün esas alınacağına dair prensip kararı aldığını hatırlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Bu kararın alınmasında son derece mutlu olduk. Bunun belediyelerde masada imzalanmayan sözleşmeler Yüksek Hakem Kuruluna giderse orada nasıl bir rakamla karşılaşacağını ilan etti ama ne yazık ki aradan 3 ay geçmeden yine Yüksek Hakem Kurulundaki bazı emeğe, emekçinin tavırlarına karşı bir kısım çevrelerin yürüttüğü yeni bir tablo var. Ben o hakem üyelerini uyarıyorum. Lütfen buradan geri adım atılmasın. Yüksek Hakem Kurulu Başkanı'nın samimiyetine gerçekten inanıyorum ve bunu geri götürmeden tekrar prensip kararını devam ettirebiliriz. Bir tehlike var. Hem Kamu Çerçeve Protokolü'nün belediyelerde uygulanmaması hem Yüksek Hakem Kurulundaki prensip kararlarının değiştirilmesi, aynı zamanda 6772 sayılı kanunla verilmesi gereken 52 günlük ilave tediyenin verilmemesi... Bunu toplu sözleşme masalarında müzakere etmemize rağmen kanun değişikliğine ihtiyaç duyulması önümüzdeki engellerden biridir."