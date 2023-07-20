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Erden Timur'dan GS taraftarını heyecanlandıracak Icardi açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Arjantinli santrfor Mauro Icardi'nin yakında takıma katılacağını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 15:01, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 15:29
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Erden Timur, sarı-kırmızılı kulübün RAMS Park'ta düzenlediği sponsorluk töreninde açıklamalarda bulundu.

Icardi ve Cedric Bakambu transferlerinin sorulması üzerine Timur, "Mauro'nun eşiyle ilgili bir sağlık konusu var. Az kaldı. Birkaç tane daha testi var. Ondan sonra gelecekler. Bakambu ile herhangi bir şey söyleyemeyeceğim." diye konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Zalgiris ile yapacakları maçlardan önce birkaç transfer yetiştirmek istediklerini aktaran Erden Timur, "İlk maçtan önce boş mevkilere transfer yapacağız. Herkesin heyecanını ve arzusunu anlayabiliyorum ama Suudi Arabistan etkisinden dolayı transfer bedelleri ile belli ölçüdeki futbolcuların maaşları 2,5-3 kat arttı. Bizim gelirlerimiz ise aynı seviyede artmadı. O sabrı göstermemiz lazım. Matematik dışı şeyleri kendi imkanlarımız ve farklı sponsorluk katkılarıyla gideriyoruz. İkinci aşamada da transferini sonlandıracağımız 3-4 oyuncu var. Onlar da bir sonraki turdan önce olacak. Mauro'nun gelişi ise eşinin yapılacak testlerine bağlı." ifadelerini kullandı.

- "Boey ve Nelsson'u satmak istemiyoruz"

Sarı-kırmızılı yönetici, Sacha Boey ile Victor Nelsson'u takımda tutmak istediklerini belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmayı hedeflediklerini aktaran Tümur, şunları kaydetti:

"Bu sene satışı beklenen Boey ve Nelsson var. Ayrıca genç oyuncularımız var ama onunla ilgili farklı düşüncelerimiz mevcut. Galatasaray'ın birikmiş bir oyuncu satma durumu yok. Mevcut oyuncularımızdan 7-8'ine önemli teklifler var ama amacımız Şampiyonlar Ligi. Şu anda Avrupa'dakiler de oyuncu satmıyor çünkü yerine koyacağı oyuncuya ne kadar vereceğini bilmiyor. Biz de kadromuzun belli kısmını değiştireceğiz ama bir kısmını da tutmamız gerek. Satmak için kullanmadığınız bir oyuncu olması gerek. Kullanmadığınız oyuncuyu ise ya finansal fair-play'den ya da gitmek istediğinden verim alamayacağınız için satarsınız. Amacımız Boey ve Nelsson'u takımda tutmak. Bu iki oyuncuyu satmak istemiyoruz. Onların da kararı bu yönde olursa tutacağız. Hedefimiz büyük. Sadece Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak değil. Onlar dışındaki bazı oyunculardan gelirler elde edilecektir. Sponsorluk gelirlerine yüklenmemizin nedeni, finansal fair-play açısından oyuncu satmak zorunda kalmadan korumak. Ancak oyuncunun gitmek istemesi farklı konular. Şu an için öyle bir şey yok."

- Talisca ve Dominguez iddiası

Erden Timur, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile Arjantinli oyuncu Nicolas Dominguez'le ilgileri olmadığını söyledi.

Şu an için iki oyuncuyla da ilgilenmediklerini aktaran Timur, "Dominguez'e Galatasaray'ın ilgisi olduğunu dün duyduk. Grupta arkadaşlara 'İlgisi olan var mı?' diye sorduk. Muhakkak bunlar iyi oyuncular. Talisca'nın maaş seviyesi 10 milyon avro civarında. Daha düşük maaş seviyesinde olmasını isteriz ama şu an için böyle bir ilgi yok." diye konuştu.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Dusan Tadic'de bir transfer çalımı yiyip yemediklerinin sorulmasına Erden Timur, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bir oyuncu Galatasaray'a yazılıyorsa, 'Acaba rakibimize mi gidecek?' diyorum. Çünkü hiç bilmediğimiz, görüşmediğimiz oyuncular yazılıyor. Çıkıp menajerleri ile ilgili açıklamalar yapıyorlar. Mesela Szymanski'nin menajerini 15 kez aramışım. Menajer böyle olmadığını kendisi açıklıyor. Ben, 'Bu maaş seviyesine çıkamayacağımız için size hayırlı olsun.' diye mesajım var. Genelde bunlar oluyor. Herkesi bu anlamda farkındalığa davet ediyorum. Bir oyuncunun Galatasaray'a geldiği yazılıyorsa, bir sonraki gün hangi takıma gittiyse o yazdırmıştır. Bunu da artık belli etmeden yapmalarını rica ediyorum. Bu kadar da belli edilmesin. Yanlış anlaşılmasın, 'Kulüpler yapıyor.' demiyorum. Ancak sosyal medyada birileri bir şeyler planlıyor. Bizim Tadic ile ilgimiz yoktu, hiç görüşmedik."

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