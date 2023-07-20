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İstanbul'da Valilikten sokak köpeği kararı

İstanbul Valiliği; kaymakamlıklar, il ve ilçe belediyeleri ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gönderdiği yazıda, sokak hayvanlarının rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi, kısırlaştırılarak tedavi edilmesi ve sağlığına kavuştuğunda yeniden alındığı yere bırakılması talimatını verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 15:27, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 15:27
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İstanbul'da Valilikten sokak köpeği kararı

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik tarafından 4 Temmuz 2023'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve ilçe belediyesi ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gönderilen yazıda, Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince uygulanmasının talep edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kanun, sokak hayvanlarının bulundukları yerlerden alınıp, toplanıp, rehabilitasyon merkezlerine götürülmesine, kısırlaştırılarak tedavi edilmesine, tedavi sonrası bir süre gözlemlenmesi ve sağlıklarına kavuştukları tespit edildikten sonra yeniden alındıkları yere bırakılmasını gerektirmektedir. İlgili yazı, ilgili birimlerin bu kanunun gereğince işletilmesi talebini içermektedir."

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