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Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor

Kur Korumalı Mevduat'a (KKM) zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 15:40, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 15:41
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Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları alındığını belirtirken, zorunlu karşılık oranlarının KKM hesapları için artırabileceği ihtimali gündeme geldi.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) karar metnindeki sinyaller varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. PPK metninden anlaşılana göre, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek ve yurt içi talebi dengeleyecek seçici kredi sıkılaştırma kararları alındı.

Buna göre, miktarsal sıkılaştırma kapsamında, KKM ödemeleri kaynaklı piyasadaki likidite fazlasının zorunlu karşılıklarla çekilebileceği beklentisi öne çıkarken, seçici bir anlayışla, zorunlu karşılık oranlarının KKM hesapları için artırılarak bu yolla oluşacak likidite fazlasının sterilize edilebileceği öngörülüyor.

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