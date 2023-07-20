Erdoğan, Ercan Havalimanı açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uluslararası toplumu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yönelik hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi kısıtlamaları kaldırmaya davet ederek, "Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin, çağrımı yineliyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ercan Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'nin açılış törenine katıldı. Burada yaptığı konuşmada törene katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Erdoğan, "Kıbrıs Türkü'nün Ada'daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünü bu vesileyle yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sivil hava trafiğine 3 Şubat 1975'te açılan Ercan Havalimanı'nın daha önce 20 bin metrekarelik terminal binası, 34 bin metrekarelik otopark alanı ve 2 bin 755 metre uzunluğunda ana piste sahip olduğunu belirten Erdoğan, 2016'da başlanan inşa faaliyetleriyle havalimanının geniş gövdeli uçaklara da ev sahipliği yapma kapasitesine kavuşturulduğunu bildirdi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Toplam 7 milyon 800 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen Ercan Havalimanı, 2 bin 755 metre uzunluğundaki mevcut piste kıyasla 3 bin 100 metre uzunluğunda yeni pisti sayesinde her model yolcu uçağının kullanımına uygun hale getirilmiştir. Yeni terminal, eskisine kıyasla 6 kat büyütülmüştür. Bu şekilde 10 milyon yolcuya kadar hizmet verebilecek duruma gelmiştir.

Daha modern ve kapasiteli terminal binası, turizme doğrudan katkısının yanı sıra, daha fazla yatırım, daha fazla gelir, daha fazla istihdam demektir. Bugün itibarıyla Ercan Havalimanı, Kıbrıs Adası'nın en büyük yolcu kapasitesine sahip havalimanı konumundadır.

Bu eser, Doğu Akdeniz'de bir istikrar havzası olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bölgede bir marka haline getirilmesine katkıda bulunacaktır."

- "Uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, etüdünden inşasına ve işletmesine kadar, böylesine önemli bir eserin hizmete sunulmasının her aşamasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan, "Kıbrıs Türkleri, Ercan Tavsiyeli Hava Sahası içinde Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor. Havalimanında gelişmiş teknoloji ve Türk misafirperverliğiyle yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bugün açılışını yaptığımız yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir." dedi.

Erdoğan şöyle devam etti:

"Bu vesileyle uluslararası toplumu, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan'ın da çağrısına kulak vererek, hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. 'Kıbrıs Adası'nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin' çağrımı yineliyorum."

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, "Havalimanımıza adını veren Şehit Binbaşımız Fehmi Ercan başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, gazilerimizi, kahramanlarımızı rahmetle yad ediyorum." dedi.

- Notlar

Körfez turunun son durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nden sabah saatlerinde ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak, yenilenen Ercan Havalimanı'na ilk inişi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmanın ardından beraberindekilerle Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin açılışını gerçekleştirdi.

"Ercan Havalimanı'mız, Kıbrıs Türklerine, tüm milletimize hayırlı olsun. İnşallah önündeki engelleri de bir an önce kaldırmaya muktedir olmayı Rabb'im bizlere nasip etsin." ifadelerini kullanan Erdoğan, KKTC Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal tarafından okunan duanın ardından kurdele keserek açılışı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açılışta, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yanı sıra KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.