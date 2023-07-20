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Kiraları düşürmek için yeni proje

Yüksek kira bedelleri son yılların değişmeyen gündem maddesi... Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği emlak piyasasında denge sağlamak amacıyla yeni bir proje başlattı. Dernek yöneticileri, bu projeyle kiraların düşebileceğini ifade ederken proje kapsamında yapılacak konutlarda, kiraların devlet kontrolünde olacağı ve hane halkı gelirinin yarısını geçmeyeceği belirtiliyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 15:54, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 16:14
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Türkiye uzun bir süredir konut fiyatları ve kira bedellerindeki artışı konuşuyor.

Gayrimenkul sektörünün çatı kuruluşu GYODER, erişilebilir kiralık konut sorununa çözüm bulmak için, kamu-özel iş birliği yöntemi ile geliştirdiği "GYODER Yeni Konut Modeli"ni tanıttı.

Konut üretme sürecinde en büyük maliyetin arsa maliyeti olduğunu belirten GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Şu anda Türkiye ortalaması yüzde 50 seviyelerinde. Kamu kuruluşlarının, yerel yönetimlerin veya benzeri kurumların elindeki arsalar, belli bir dönemde kamu-özel iş birliği yöntemi ile değerlendirilerek ve bir kira tarifesiyle belli üst limitler konularak on binlerce düşük kiralı konut üretilebilir. Bu noktada 'GYODER Yeni Konut Modeli'ni oluşturduk. Yap-işlet-devret modeliyle, bireysel değil kamusal kiraya veren yapısını oluşturuyoruz ve kiracıyla kiraya veren arasındaki problemleri ortadan kaldırıyoruz." şeklinde konuştu.

Kalyoncu, bu modelin arsa maliyetini sıfıra indirerek kiraları yarı yarıya düşüreceğini ve kamu ve özel sektör iş birliği modeliyle kullanıma açılacak arsalarda konutların üretilmesi sağlanırken, arsaların mülkiyetinin de devlette kalacağını söyledi.

Kiraların ise ev sahiplerinin kontrolünden çıkarılarak devletin hakkaniyetli denetimine ve kurumsal firmaların yönetimine verileceğine dikkati çeken Kalyoncu, "Bu modelle konut üretimlerinin 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Bu sayede düşük kira rakamlarıyla çevredeki yerleşim yerlerinin de ucuzlaması sağlanmış olacak. Sözleşmelerde yatay mimari, yerli malzeme ve enerji tasarrufu da şart koşulacak. Bu sayede orta ve orta alt gelir grubunun hane halkı gelirinin yüzde 30-50'sini aşmayacak bir formülle barınma çözümü sunmuş olacağız." dedi.

"CİDDİ BİR MALİYET AVANTAJI ELDE EDEREK KİRALARI YARI YARIYA DÜŞÜRÜYORUZ"

Mehmet Kalyoncu, bu modelin mekan bağımsız bir model olduğunu vurgulayarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Üretilecek konutlar ne kadar şehrin merkezinde olursa o kadar merkezdeki kiraları düşürmeye yarar. Ama ne olursa olsun, arsanın maliyeti sıfırlandığı için burada mekanın etkisi de sıfırlanmış olacak. İnşaat maliyetleri bir şehirde aynı il sınırları içerisinde değişmiyor. Burada rant diye nitelenen konu arsa maliyeti idi. Biz de bu modelle ciddi bir maliyet avantajı elde ederek kiraları yarı yarıya düşürüyoruz."

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