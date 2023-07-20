AFAD'ın dördüncü kira destek ödemesi depremzedelerin hesabına yatırıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) dördüncü kira destek ödemesinin, depremzedelerin hesabına yatırıldığını bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 16:00, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 16:02
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yerlikaya, temmuzda, toplam 304 bin 108 haneye, 1 milyar 285 milyon 317 bin lira kira destek ödemesi yapıldığını belirtti.
Bakan Yerlikaya, nisandan itibaren yapılan ödemeler kapsamında, dördüncü kira destek ödemesinin depremzedelerin hesaplarına yatırıldığını, 4 ayda toplam kira yardımının 5 milyar lirayı aştığını kaydetti.
Yerlikaya, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla her zaman depremzedelerin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.