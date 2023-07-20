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Uludağ'ın ormanlarında yangına karşı dron ve özel harekatlı koruma

Özel harekat ekipleri ormanları adım adım gezerken, Bursa'nın ciğerlerinin yanmaması için pikniğe gelen mangalcılar ise uzaklaştırıldı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 16:04, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 16:05
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Dün yapılan açıklamada, "Bursa genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar ile Uludağ Milli Parkı da dahil bütün orman parklarında (resmi tescilli piknik-mesire alanları) mangal ve benzeri ateşli piknik yapılması 20 Temmuz 2023 tarihinden itibaren 30 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır" ifadesine yer verildi.

Bunun üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü de tedbirlerini arttırdı.

Son zamanlarda artan hava sıcaklığı ve vatandaşların bıraktıkları atık malzemelerden dolayı çıkan orman yangınlarından dolayı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uludağ başta olmak üzere kentteki ormanlık alanlarda muhtemel yangınlara karşı tedbir aldı.

Polis Özel Harekat timleri, Uludağ'da devriye atıp, drone ile havadan keşif yaptı.

Bölgeye gezmek için gelen bazı vatandaşlar ise, ekiplerce uyarılarak geri gönderildi. Dürbün ile köşe bucak bakılan ormanlık alanlar, polis ekiplerince kontrol altında tutulurken, yangın riskini düşüne kadar ekipler sahada görev yapacak.

Öte yandan, yasaklara rağmen bölgeye gelen vatandaşlara ise yasal işlem yapılacak

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