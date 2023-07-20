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Marmara Bölgesi hafta sonu sıcaklardan kavrulacak

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros:- "Ülkemize Afrika'dan yeni bir sıcak hava dalgası geldi. Yeni sıcak hava dalgası Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Sıcaklık nedeniyle cumadan itibaren bölgede en düşük sıcaklık 35 derece ölçülecek"- Meteoroloji mühendisi Güven Özdemir:- "Buharlaşmayla beraber İstanbul'a su sağlayan barajlarda su seviyesi azalacak. Su kullanım oranı da bu dönemde yükselecek. Vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları bu dönemde çok önemli"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 17:05, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 16:55
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Marmara Bölgesi hafta sonu sıcaklardan kavrulacak

- Uzmanlar, Afrika'dan gelen yeni sıcak hava dalgasının etkili olacağı Marmara Bölgesi'nde hafta sonu kavurucu sıcakların yaşanacağını bildirdi.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuzey yarım kürede tarihin sıcaklık rekorlarının kırıldığını söyledi.

Sıcaklıkların artmasındaki en önemli nedenin küresel ısınma olduğunu belirten Toros, "Haziran, sıcaklık rekorlarının yaşandığı bir ay oldu. Kuzey yarım kürede birçok ülkede sıcaklık rekorları kırıldı. Ülkemiz de bu sıcaklıklardan etkileniyor." dedi.

Prof. Dr. Toros, küresel ortalama sıcaklığın 3 Temmuz'da rekor seviyeyi gördüğüne işaret ederek, "Yaklaşık 10 gün önce ülkemiz sıcak havanın etkisi altına girmiş ve ardından hava serinlemişti. Ülkemize Afrika'dan yeni bir sıcak hava dalgası geldi. Yeni sıcak hava dalgası Marmara Bölgesi'nde etkili olacak. Sıcaklık nedeniyle cumadan itibaren bölgede en düşük sıcaklık 35 derece ölçülecek." diye konuştu.

- "Bağıl nemden dolayı İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak"

Toros, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, pazar günü sıcaklıkların İstanbul ve Tekirdağ'da 35, Edirne ve Çanakkale'de 40, Balıkesir'de 41, Bursa'da 38, Kırklareli, Kocaeli ve Sakarya'da 39 dereceye kadar çıkacağını aktardı.

İstanbul'da sıcaklığın cuma 35, cumartesi 34, pazar 35, pazartesi 31 ve salı günü de 32 derece olacağını kaydeden Toros, "Özellikle bağıl nemden dolayı İstanbul'da hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Önümüzdeki 1 hafta boyunca Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak." ifadelerini kullandı.

Sıcak havadan korunmanın önemli olduğuna dikkati çeken Toros, vatandaşların sıcak hava şartlarına uygun giyinerek hem rahatlayabileceğini hem de sağlıklarını koruyabileceğini kaydetti.

Toros, vücuttaki su kaybını azaltmak için de su tüketiminin artırılması gerektiğini söyledi.

- "Buharlaşmayla beraber barajlarda su seviyesi azalacak"

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi ve meteoroloji mühendisi Güven Özdemir ise Güney Avrupa ve Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkları artırdığını dile getirdi.

İstanbul'da sıcaklığın 35 derece civarında olacağını belirten Özdemir, "Buharlaşmayla beraber İstanbul'a su sağlayan barajlarda su seviyesi azalacak. Ayrıca su kullanım oranı da bu dönemde yükselecek. Bu nedenle vatandaşların suyu tasarruflu kullanmaları bu dönemde çok önemli." dedi.

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