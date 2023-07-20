YKS tercihi için ön bilgilendirme kılavuzu yayımlandı
ÖSYM'nin internet sitesindeki 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, bugünden itibaren 25 Temmuz'a kadar adaylara ön bilgi vermek amacıyla yayımda olacak
Yükseköğretim Kurumları Sınavı
DUYURU
(20 Temmuz 2023)
2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun Yayımlanması
2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 20-25 Temmuz 2023 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2023-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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