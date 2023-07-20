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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek BAE'den 51 milyar dolar ile dönüyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek enflasyon karşısında yapılan hamlelerin paydaşlar ve partner ülkeler için cesaret verici olduğunu söylerken, toplamı yaklaşık 51 milyar dolarlık anlaşmalar için mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 17:15, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 17:28
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek BAE'den 51 milyar dolar ile dönüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Burası bizim ikinci evimiz gibi. Ev sahiplerine teşekkür etmek istiyorum. Bugün hepimiz meblağı neredeyse 51 milyar dolara tekabül eden birden fazla stratejik anlaşmaya tanık olduk" diyerek konuşmasına başladı.

"Kamu finansmanını güçlendirmek, yüksek enflasyonu düşürmek bizim çoklu stratejik anlayışımızı ortaya koyuyor" diyen Şimşek, "Özellikle para politikalarının genişletilmesi bizim olduğu kadar paydaşlarımız için de cesaretlendirici bir adım" dedi.

"MİNNETTARIZ"

Anlaşmalarla ilgili sosyal medya hesabından da açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek şu ifadeleri kullandı:

Bugün, BAE ile Türkiye arasındaki bağları daha da güçlendirmek için toplam 50,7 milyar ABD Doları değerinde çok sayıda stratejik anlaşma ve Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasına tanık olduk.

İhracat finansmanı, deprem tahvilleri, enerji, savunma, altyapı, teknoloji ve bankacılık dahil olmak üzere bir dizi sektördeki anlaşmalar, BAE'nin programımıza olan güvenini yansıtıyor. BAE'nin Türkiye'ye devam eden güçlü desteği için minnettarız.

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