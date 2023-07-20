Sivas'ta okul müdürü, yuvadan düşen leylek yavrusunu yeniden çatıya çıkardı

Bacasına 40 yıldır leyleklerin yuva yaptığı ve bu nedenle "leylekli okul" olarak anılan Şehit Erdal Çetin İlkokulunda, yuvasından düşen leylek yavrusunu gören vatandaşlar, okul müdürü Ömer Doğan'a bilgi verdi.

Doğan, yakaladığı leylek yavrusunu okulun çatısına çıkarak yuvasına bıraktı.

Öğrencilerin ve mahalle sakinlerinin leylekleri okulun bir parçası olarak gördüğünü belirten Doğan, leylek yavrusunu sağlıklı bir şekilde yeniden yuvasına kavuşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.