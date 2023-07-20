'Merkez Bankası arka kapıdan 18 ayda 199 milyar dolar sattı'

Bloomberg Economics Ekonomisti Selva Baziki'nin veriler üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, Merkez Bankası'nın Aralık 2021'den bu yana döviz satışları 199 milyar doları buldu. Seçim öncesi nisan ve mayıstaki müdahalenin boyutu ise 52 milyar dolar.

Merkez Bankası'nın dövize müdahalelerinin faturası ağır oldu. Bankanın net rezervleri eksi 5,7 milyar dolarla tarihin en düşük seviyesine gerilerken, swap hariç net rezerv ise eksi 61,2 milyar dolara geriledi.

Bloomberg Economics Ekonomisti Selva Baziki, Merkez Bankası'nın 'arka kapıdan' yürüttüğü döviz piyasasına müdahale amaçlı rezerv satışlarını hesapladı. Buna göre, Merkez Bankası'nın Aralık 2021'den bu yana döviz satışları 199 milyar dolara ulaştı. Bu da ayda ortalama 12 milyar dolar demek.

Seçim dönemi olan nisan ve mayısta ise Merkez Bankası'nın müdahalelerinin boyutu 52 milyar dolar olarak tahmin edildi.

EN FAZLA DÖVİZ NEBATİ DÖNEMİNDE SATILDI

Hazine ve Maliye bakanları arasında en fazla döviz satışı, bir önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döneminde gerçekleşti. Döviz piyasasına en az müdahale ise Lütfi Elvan'ın kısa süreli bakanlık döneminde yapıldı.

Selva Baziki, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"TCMB net rezervlerindeki (swap hariç) düşüş (9 milyar dolar) ile net akım (190 milyar dolar) farkı müdahale miktarının 199 milyar dolara çıktığını gösteriyor. Lira bu sürede dolar karşısında yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetti ve yakın zamanda en düşük seviyelerini gördü."