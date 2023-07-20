'Merkez Bankası arka kapıdan 18 ayda 199 milyar dolar sattı'

'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
Faiz kararından sonra kredi oranları
Faiz kararından sonra kredi oranları
Sponsorlu İçerik
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
Türkçe Sözlük güncellendi: Bazı sözcüklerin yazımı değişti
Türkçe Sözlük güncellendi: Bazı sözcüklerin yazımı değişti
Adli tatil bugün başladı
Adli tatil bugün başladı
Motorine yeniden zam geliyor
Motorine yeniden zam geliyor
İşte, dövizdeki rekor yükselişin 3 temel nedeni
İşte, dövizdeki rekor yükselişin 3 temel nedeni
ÖSYM Başkanı açıkladı: İşte YKS birincileri
ÖSYM Başkanı açıkladı: İşte YKS birincileri
Bakan Özhaseki duyurdu: Yeni bir İstanbul kuruluyor
Bakan Özhaseki duyurdu: Yeni bir İstanbul kuruluyor
'Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde'
'Boğaziçi dikilerek maaş alan akademisyenlerin tekelinde'
Bir il ve ilçeden ekmeğe zam haberi geldi
Bir il ve ilçeden ekmeğe zam haberi geldi
Vali müdahale etti, ekmek 7,5 liradan 6,5 liraya düşürüldü
Vali müdahale etti, ekmek 7,5 liradan 6,5 liraya düşürüldü
Ne villa ne yalı: 650 Bin TL'ye kiralık daire!
Ne villa ne yalı: 650 Bin TL'ye kiralık daire!
Erdoğan ve Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde
Erdoğan ve Al Nahyan, Togg ile Abu Dabi caddelerinde
TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı
TBB, KDV ve ÖTV artırımının iptali istemiyle dava açtı
Hukuku ikiye bölen kaza: Olası kast mı, bilinçli taksir mi?
Hukuku ikiye bölen kaza: Olası kast mı, bilinçli taksir mi?
İki ilde ulaşıma zam yapıldı
İki ilde ulaşıma zam yapıldı
Meclis, olağanüstü toplanıyor
Meclis, olağanüstü toplanıyor
Ana sayfaHaberler Ekonomi

'Merkez Bankası arka kapıdan 18 ayda 199 milyar dolar sattı'

Bloomberg Economics Ekonomisti Selva Baziki'nin veriler üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, Merkez Bankası'nın Aralık 2021'den bu yana döviz satışları 199 milyar

Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 17:53, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 18:00
Yazdır
'Merkez Bankası arka kapıdan 18 ayda 199 milyar dolar sattı'

Bloomberg Economics Ekonomisti Selva Baziki'nin veriler üzerinden yaptığı hesaplamaya göre, Merkez Bankası'nın Aralık 2021'den bu yana döviz satışları 199 milyar doları buldu. Seçim öncesi nisan ve mayıstaki müdahalenin boyutu ise 52 milyar dolar.

Merkez Bankası'nın dövize müdahalelerinin faturası ağır oldu. Bankanın net rezervleri eksi 5,7 milyar dolarla tarihin en düşük seviyesine gerilerken, swap hariç net rezerv ise eksi 61,2 milyar dolara geriledi.

Bloomberg Economics Ekonomisti Selva Baziki, Merkez Bankası'nın 'arka kapıdan' yürüttüğü döviz piyasasına müdahale amaçlı rezerv satışlarını hesapladı. Buna göre, Merkez Bankası'nın Aralık 2021'den bu yana döviz satışları 199 milyar dolara ulaştı. Bu da ayda ortalama 12 milyar dolar demek.

Seçim dönemi olan nisan ve mayısta ise Merkez Bankası'nın müdahalelerinin boyutu 52 milyar dolar olarak tahmin edildi.

EN FAZLA DÖVİZ NEBATİ DÖNEMİNDE SATILDI

Hazine ve Maliye bakanları arasında en fazla döviz satışı, bir önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati döneminde gerçekleşti. Döviz piyasasına en az müdahale ise Lütfi Elvan'ın kısa süreli bakanlık döneminde yapıldı.

Selva Baziki, sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"TCMB net rezervlerindeki (swap hariç) düşüş (9 milyar dolar) ile net akım (190 milyar dolar) farkı müdahale miktarının 199 milyar dolara çıktığını gösteriyor. Lira bu sürede dolar karşısında yüzde 40'ın üzerinde değer kaybetti ve yakın zamanda en düşük seviyelerini gördü."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber