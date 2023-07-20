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CHP Grup Başkanvekili'nden internette yayımlanan çevrim içi toplantıya ilişkin açıklama

"Partide bir demokratik yarış olması son derece doğaldır. Ama bunu kuralları çerçevesinde ve sakince yapalım. Parti bir olağan kurultay sürecine gidiyor, bu normal bir süreç ve ilk kez yaşanmıyor"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 18:50, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 18:41
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CHP Grup Başkanvekili'nden internette yayımlanan çevrim içi toplantıya ilişkin açıklama

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, internette yayımlanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin çevrim içi toplantısına değinirken, "Partide bir demokratik yarış olması son derece doğaldır. Ama bunu kuralları çerçevesinde ve sakince yapalım. Parti bir olağan kurultay sürecine gidiyor, bu normal bir süreç ve ilk kez yaşanmıyor." dedi.

Günaydın, partisinin Polatlı İlçe Başkanlığını ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ile bazı CHP'li milletvekillerinin Zoom toplantısıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Günaydın, herhangi bir televizyon programında söyledikleri ile toplantıda bahsettiklerinin aynı doğrultuda olduğunu belirtti.

Günaydın, "Saklı gizli sözü olan bir insan değilim, yıllardır da böyle davranıyorum. Hiçbir eylemim partimin ve ülkemin yararı dışında sonuç doğurmaz." dedi.

Toplantının medyada sıkça yer almasının diğer siyasi partiler ve parti içi dinamikler açısından fırsat olarak değerlendirilebileceğini ifade eden Günaydın, şöyle devam etti:

"Partide bir demokratik yarış olması son derece doğaldır. Ama bunu kuralları çerçevesinde ve sakince yapalım. Parti bir olağan kurultay sürecine gidiyor, bu normal bir süreç ve ilk kez yaşanmıyor. Yani tüzüğümüz gereği her iki üç yılda bir zaten yapacağız. Bu sefer de yapıyoruz. O normal akışında devam etsin ama biz ülkenin gündemini tutmaya devam edelim. Ama siyasiler olarak da elbette kurultay ve kongre sürecine yönelik de çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan daha doğal bir şey olamaz."

Günaydın, "toplantının değerlendirilme şeklini nasıl bulduğu" yönündeki soruya şu yanıtı verdi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi'nde hiç kimse genel başkan adayı falan olamaz. Kimse akıllarına bile getiremez. MHP'de hatırlıyorum bir cumhurbaşkanı adayı vardı. Meclise girdi ve adam silahla tehdit edildi. CHP'de parti içi demokrasi vardır ve yıllardan beri işler. Biz de bununla övünürüz. Yani bunun kesilmesi söz konusu olamaz. Biz bu demokratik kuralları ve kanalları parti ve ülke daha iyi olsun diye açık tutacağız. Kendi iç tartışmalarımızı kamuoyunun asıl gündemi haline hiçbir zaman getirmeyeceğiz."

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu olayla ilgili bir değerlendirmesi oldu mu? Siz bu konuyla ilgili kendisiyle görüşecek misiniz?" sorusunu ise Günaydın, "Genel başkanımızla her hafta en az üç dört kez görüşüyorum. Yani görüşmeyeceğimiz bir konu yok." diye yanıtladı.

- "İnsanlar artık barınma krizi ile karşı karşıyalar"

İlçe Başkanlığındaki konuşmasında hükümetin ekonomi politikalarına da değinen Günaydın, Türkiye'nin uzunca bir dönemdir dünyada örneği olmayan ve birbiriyle yüzde yüz tezat oluşturabilen zikzaklara sahip bir ekonomi politikasıyla yönetildiğini söyledi.

"Daha doğrusu ortada bir politika yok ve ortada aslında bir yönetim de yok." ifadesini kullanan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bize bu ifadeleri kullandıran verilerdir. Yüzde 17,5 politika faizi var. Acaba bir kredi çekmeye çalışırsanız size yüzde kaçtan faiz veriyorlar? Dünyada başka herhangi bir yerde olmayan bir şey. Ev fiyatları ve kiralar o kadar arttı ki insanlar artık barınma krizi ile karşı karşıyalar. Dünyanın en önemli tarım memleketi gıda enflasyonunun en yüksek yaşandığı ülke haline geldi. Mutfakta çorba kaynamakta zorlanılıyor. İşte bu süreç içerisinde bir halkımızın gündemini kamuoyunun asıl gündemi yapmak durumundayız."

Meclisin için 15 günlük tatilin yeterli olacağını dile getiren Günaydın, "Kuryeler bu sıcağın altında çalışıyorlar. Tarım işçileri, çiftçiler çalışıyorlar, köylüler çalışıyorlar. Aynı zamanda büroda büro emekçileri gayret ediyorlar. Elbette milletvekillerinin de dinlenme hakkı vardır ya da seçim bölgelerinde çalışma yapma hakkı vardır. Ancak 15 gün yeterli bir süredir." dedi.

Günaydın, seçim sonrasındaki süreçte partisini destekleyenlerde bir hayal kırıklığı yaşandığını ifade ederek, "Önce biz ayağa kalkacağız ki arkamızdan da yurttaşlarımızı yeniden o heyecanla seçimlere ve mücadeleye çağırabilelim. CHP örgütü bunu yapabilecek güçtedir. Biz 9 Eylül'de 100. yaşımızı kutlayacağız. Dünyada 100 yaşını görmüş çok az siyasal parti vardır. Eğer bu parti uzun yıllar boyunca muhalefette kalmasına rağmen en ufak bir dağılma göstermeden dimdik ayakta kalabildiyse, bu Atatürk ilke ve devrimlerine ve ona duyduğumuz inanca bağlıdır." ifadelerini kullandı.

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