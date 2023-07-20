Mersin'de evde sağlık hizmeti veren doktor darbedildi
Mersin'in Tarsus ilçesinde evde sağlık hizmeti veren bir doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 18:42, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 18:44
Tarsus Devlet Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi doktoru Ş.C, Ferahim Şalvuz Mahallesi'nde görev için bir eve gitti.
Bu sırada, hasta yakınları doktor Ş.C. ve bir hemşire ile geç kalma mevzusu nedeniyle tartışmaya başladı.
Hasta yakınları Ş.C'yi bu sırada darbetti. Darp sonucu doktor Ş.C'nin kaşı açıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerince bir hasta yakını gözaltına alındı.