Cilo buzullarında hayatını kaybeden Adalet Bakanlığı çalışanı toprağa verildi

Dört gün önce Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken çökme nedeniyle buz kütlesinin altında kalan Hakime Koç'un cansız bedenine, yapılan aramalar sonunda önceki gün ulaşılmıştı.

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