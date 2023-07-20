Bolu Dağı Tüneli'nde 'heyelan' önlemi: 70 metre uzatılacak

Bolu Valisi Erkan Kılıç başkanlığında İl Özel İdaresi'nde gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısı'na katılan Aytekin, Karayolları Genel Müdürlüğünün il genelindeki yatırım ve çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı.

Aytekin, 2 Nisan 2022'deki aşırı yağışların ardından meydana gelen heyelanda ulaşıma kapanan tünelin İstanbul istikameti kısmında uzatma çalışması yapılacağını aktardı.

"Heyelanın enerjisini kıracak yapı düşünüyoruz"

Zemin anlamında heyelanı durdurmanın mümkün olmadığına vurgulayan Aytekin, "Heyelanın enerjisini kıracak yapı düşünüyoruz. Projelendirdik, bunun da çalışmalarına başlayacağız. Flüt yapısını 70 metre uzatacağız. Düzce tarafına doğru tünel 70 metre daha uzayacak." dedi.

"Ulaşımı aksatmayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz"

Aytekin, Anadolu Otoyolu'nda ciddi trafik yoğunluğu bulunduğu için projelendirmenin, çalışmaların hızlı bitirilmesi yönünde devam ettiğine değinerek şunları kaydetti:

"Mümkün mertebe çalışmalarımızı yaparken ulaşımı aksatmayacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Bu yüzden betonarme yapmayacağız. Tüplerin uzatımını beton değil çelik olarak düşündük. Çelik üretimi fabrikada yapılarak sahada montajı yapılacak. Çok daha kısa sürede imalatları yapılıyor. Bu yıl içinde en azından flüt yapısını tamamlamayı hedefliyoruz."