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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den ayrıldı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 21:25, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 20:58
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'den ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'daki temaslarının ardından "TC-TUR" uçağıyla Türkiye'ye hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'ndan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ömer Çelik, Zafer Sırakaya, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da KKTC'den ayrıldı.

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