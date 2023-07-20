Sakarya'da devrilen traktörün altında kalan kadın öldü

Sarıhan'ın cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

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