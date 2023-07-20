Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele edecek Türk kulüplerinin rakiplerinin belirleneceği eşleşmeler sona erdi.

Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum, ilk maçın 1-1 tamamlandığı 1. eleme turunun rövanşında Arnavutluk ekibi Tiran'ı ağırladı.

Tiran, Lushkja'nın 28 ve Deliu'nun 78. dakikadaki golleriyle 2-0 öne geçti. Ev sahibi takım, Kapanadze ile 90. dakikada umutlandı ancak maçı 2-1 kazanmayı başaran Tiran, tur atladı.

Moldova'nın Zimbru takımı ise deplasmanda 1-1 berabere kaldığı San Marino kulübü La Fiorita'yı konuk etti.

Dedechko'nun 35. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılan Zimbru, 2. eleme turuna çıktı.

Bu sonuçlarla Tiran, Beşiktaş'ın, Zimbru ise Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Bu sezon Avrupa Konferans Ligi'ne katılan bir diğer Türk kulübü Adana Demirspor da kura sonucu Romanya'nın Cluj takımıyla eşleşmişti.

2. eleme turundaki ilk karşılaşmalar 25-27 Temmuz, rövanşlar ise 1-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Adana Demirspor ilk maçını deplasmanda, Beşiktaş ve Fenerbahçe ise sahasında oynayacak.