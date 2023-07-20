Bursa'da serinlemek için göle giren genç boğuldu

İznik Gölü'nün Göllü Mahallesi kesiminde serinlemek için suya giren Adak bir süre sonra gözden kayboldu.

Alınan bilgiye göre, İnegöl'de yaşayan Nurullah Adak (19), gezmek için turla İznik'e geldi.

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