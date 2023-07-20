Çatalca'da otluk alanda çıkan yangına itfaiye müdahale ediyor

Akalan Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle geniş bir bölgeye yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.