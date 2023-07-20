Muş'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
Muş'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Temmuz 2023 23:28, Son Güncelleme : 20 Temmuz 2023 23:28
Muş-Bingöl kara yolunun 10. kilometresinde, 49 AL 996 plakalı hafif ticari araçla 42 AJM 859 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada biri çocuk 8 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan iki yaşındaki çocuk, ilk müdahalenin ardından Elazığ'a sevk edildi.
Kazaya karışan araçlar da çekici yardımıyla kaldırıldı.