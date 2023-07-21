Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik
Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı ile, zorunlu karşılıklar hakkında tebliğde değişikliğe gidildi. Kur Korumalı Mevduat Hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 00:57, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 00:58
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu kaşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Alınan kararla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.
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Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Perşembe günü yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltirken kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığını duyurmuştu.