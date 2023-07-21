Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık uygulamasında değişiklik

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Perşembe günü yaptığı toplantıda politika faizini yüzde 15'ten yüzde 17,5'e yükseltirken kademeli sıkılaştırmayı destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldığını duyurmuştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası zorunlu kaşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Alınan kararla Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları için zorunlu karşılık oranı tüm vadelerde yüzde 15 oldu.

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