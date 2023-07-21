Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği gerekçesiyle sosyal medya platformu Twitter'a reklam verilmesini yasakladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 02:34, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 02:36
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı.
Haberin Devamı
Karara göre Türkiye'de yerleşik vergi mükellefi olan gerçek ve tüzel kişiler, Twitter'a yeni reklam veremeyecek.
BTK, Twtitter'a reklam yasağı kararını temsilci yükümlülüğünü yerine getirmediği için aldı.