Ev kiraları 'KÖİ' ile yüzde 50 düşecek

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) erişilebilir kiralık konut sorununa çözüm için kamu-özel iş birliğinde (KÖİ) geliştirdiği 'GYODER Yeni Konut Modeli'ni tanıttı. Kamunun desteğiyle arsa maliyetini ortadan kaldıran ve 49 yıl gibi uzun dönemli kiracılığı mümkün kılan modelde, orta gelirliler için uygun fiyatlı konutlar üretilecek.

Yeni modelde, kira fiyatlarının aylık 10-12 bin lira arasında olması ve sözleşmelerin 3 yılda bir yenilenmesi ön görülüyor. Kiracı isterse, bu şekilde sözleşme yenileyerek 49 yıl kiralama yapabilirken, ev sahibinin, 'evimden çık' baskısı da ortadan kalkacak.

ÖNDER ÇELİK