TEM'de kamyonet kasasında şaşkına çeviren yolculuk

Görüntülerde, kamyonetin kasasında 10-15 kişinin yolculuk yaptığı, bazılarının kamyonetin kasanın demirlerine oturduğu, yolculuk yapanların tehlikeye rağmen ayağa kalkarak yer değiştirdiği görüldü.

Tehlikeli yolculuk, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde seyir halinde olan 34 UY 5606 plakalı kamyonetin kasasında çok sayıda yolcunun olması dikkat çekti.

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