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İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor

Ticaret Bakanlığı: Yapılan son incelemede, anılan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşılmıştır"- "Bu kapsamda, söz konusu ilanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edilmiş ve bunların incelenmesine Bakanlığımızca başlanmıştır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 10:02, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 10:28
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İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araçların, sıfır satış fiyatının üzerinde bir fiyattan pazarlanmamasına ilişkin kısıtlamadan önce 20 bin civarında olan düzenlemeye aykırı ilan sayısının, son incelemelere göre 5 binin altına düştüğünü belirterek, "Bu kapsamda, söz konusu ilanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edilmiş ve bunların incelenmesine Bakanlığımızca başlanmıştır." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle ikinci el motorlu kara taşıtlarının, üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasının 1 Ocak 2024'e kadar yasaklandığı anımsatıldı.

15 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, tüm gerçek ve tüzel kişilerin ilan verilmesi aşamasında "ilan platformları" tarafından uyarıldığı anımsatılan açıklamada, bu uyarıya rağmen söz konusu yasağa aykırı verilen ilanlar ile ilan verenlere ilişkin bilgilerin Bakanlığa iletildiği ve takibinin yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, uygulamadan elde edilen sonuçlara ilişkin son durum da paylaşılarak, şu ifadelere yer verildi:

"İlan kısıtlaması düzenlemesinin yürürlüğe girmesinden önce ilan platformları üzerinden yayımlanan ve bu düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek bireysel ve ticari olmak üzere toplam ilan sayısının 20 binin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. İlan platformları tarafından üyelerine yapılan uyarı ve bilgilendirmeler ile Bakanlığımızca yapılan kamuoyu bilgilendirmeleri sonucunda bu sayının düzenlemenin yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan itibaren 7 bin seviyelerine gerilediği gözlemlenmiştir. Yapılan son incelemede, anılan düzenlemeye aykırılık teşkil edebilecek toplam ilan sayısının 5 binin altına düştüğü anlaşılmıştır. Bu kapsamda, söz konusu ilanlara ilişkin bilgiler ilgili ilan platformlarından temin edilmiş ve bunların incelenmesine Bakanlığımızca başlanmıştır."

Bakanlıkça yapılan inceleme neticesinde, kısıtlamaya aykırılık teşkil ettiği tespit edilen ilanları veren gerçek ve tüzel kişiler hakkında, ilan başına 300 bin liraya kadar idari para cezası uygulandığı anımsatılan açıklamada, bu cezaların muhataplarına tebliğ sürecinin başladığı ve devam ettiği vurgulandı.

- Azami özen ve hassasiyet bekleniyor

Açıklamada, ilan platformları üzerinden bireysel veya ticari ilan veren tüm vatandaş ve işletmelerden, 15 Temmuz'da yürürlüğe giren ilan kısıtlamasına uygun taşıt ilanı vermeleri hususunda azami özen ve hassasiyet beklendiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere, bireysel satışlarda bir yıl içinde en fazla üç araç satışına izin verilmekte olup, bunun üzerindeki satışlar ticari faaliyet kabul edildiğinden dolayı cezai müeyyide gerektirmektedir. Birinci derece yakın akrabaları dahil olmak üzere bunların üzerinden vekaletle satış yapan kişiler Bakanlığımızca incelemeye alınmış olup, gerekli cezai işlemleri yapılmaktadır. Bunun yanında, vergi incelemesi kapsamında işlemlerin devamı için tespit edilen şahısların bilgileri Hazine ve Maliye Bakanlığına iletilmektedir."

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