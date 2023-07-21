Terör örgütü PKK'nın finans ayağına bir darbe daha!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen '6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Kanuna Muhalefet' suçuna ilişkin soruşturma kapsamında; Terörle Mücadele birimleri ve MASAK Raporları incelemelerinde PKK/KCK Terör Örgütü ile irtibatlı yurt dışı merkezli derneklerden kendi isimlerine gelen paraları dağıtarak, terör örgütüne finansman sağladıkları tespit edilen şüpheli G.K ve D.İ adlı şahıslar gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alınmıştır.

Soruşturma kapsamında, yurt dışında bulunan şüpheli A.K ve H.Ö hakkında 'Aranma' kaydı çıkarılmıştır.

Gözaltına alınan şüpheli G.K'nın; PKK/KCK terör örgütü KCK Yürütme Konseyi Üyesi, PKK Merkez Komite Üyesi ve PKK Terör Örgütü Elebaşı Abdullah Öcalan ile birlikte terör örgütü kurucularından Ali Haydar Kaytan'ın ve yine örgütte sorumlu faaliyet göstermiş olan Hayati Deniz Kaytan'ın kardeşi olduğu belirlenmiştir.

G.K'nın terör örgütünün sözde Dış Koordinasyon sorumlusu olarak ülkemiz cezaevlerinde tutuklu/hükümlü olarak bulunan örgüt mensupları ve aileleriyle irtibatlı olduğu, örgütten aldığı talimatları örgüt mensuplarına ileten şahıslardan olduğu tespit edilmiştir.

Halkımızın huzur ve güvenliği için terörle mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir."

Ömer Çetin