Dolar haftayı 26,93 TL'den kapattı
Güne yatay seyirle başlamasının ardından dolar, günü 26,93 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 17:24, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 17:23
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|26,8660
|26,8670
|26,9350
|26,9360
|Avro
|30,1000
|30,1010
|29,9390
|29,9400
|Sterlin
|34,8700
|34,9830
|34,5810
|34,6940
|İsviçre Frangı
|31,3830
|31,5400
|31,1760
|31,3320
|ANKARA
|ABD Doları
|26,8360
|26,9160
|26,9050
|26,9850
|Avro
|30,0600
|30,1400
|29,8990
|29,9790
|Sterlin
|34,8100
|35,0200
|34,5210
|34,7310