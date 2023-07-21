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Dolar haftayı 26,93 TL'den kapattı

Güne yatay seyirle başlamasının ardından dolar, günü 26,93 TL'ye yükselerek tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 17:24, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 17:23
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Dolar haftayı 26,93 TL'den kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, dün ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBECUMA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları26,866026,867026,935026,9360
Avro30,100030,101029,939029,9400
Sterlin34,870034,983034,581034,6940
İsviçre Frangı31,383031,540031,176031,3320
ANKARA
ABD Doları26,836026,916026,905026,9850
Avro30,060030,140029,899029,9790
Sterlin34,810035,020034,521034,7310

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