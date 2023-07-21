İYİ Parti'den sert çıkış: Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için özür diliyorum

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Prof. Dr. Bilge Yılmaz, Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan bir yazı yazdı. Yılmaz,

"Kılıçdaroğlu'nun adaylığına engel olamadığım için milletimizden özür diliyorum" dedi. Yılmaz şöyle devam etti:

Geride bıraktığımız başkanlık seçimlerini muhalefet kaybetmiştir ve Millet İttifakı'nın üyeleri olarak bunun sorumluluğunu üstlenmekten hiçbirimiz kaçamayız.



Milletimize ödemek zorunda olduğumuz bir özür ve özeleştiri borcumuz var. Bunu yapmadan, ne halkımızın temsilini. Bilge Yılmaz (@ProfBilgeYilmaz) July 21, 2023

"Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı elde etmek ve seçimleri kazanmak için kullandığı yöntemlerle yeteri kadar mücadele edemediğim için diliyorum. Seçim kampanyasını popülizme indirgeyen, eleştirdiği kişiye dönüşen ve sahici politikalar üretemeyen bir isim/ekip Türkiye'nin kaderini belirlememeliydi.

Yılmaz, "kapalı kapılar" ardında ülke insanının umutlarının "pazarlandığını" söyledi:

"Bu ülke insanının umutlarını ve kurumlarını, kendi şahsi mülküymüş gibi kapalı kapılar ardında pazarlamak ve yola birlikte çıktığı ortaklarının arkasından iş çevirmek ne demokratik teamüllere ne de siyasi etiğe sığar. Maalesef muhalefetteki dar bir çıkar grubu toplumdaki güçlü değişim iradesini kendi emelleri ve siyasi ikballeri için kullanmaktan hicap duymuyor."

Açıklamanın devamı şöyle:

"özmemiz ve yakın tarihe bakıp yüzleşmemiz gereken buna benzer birçok sorun olduğunu görüyorum. Muhalefete egemen olan linç kültürünü, medya manipülasyonuyla sonuç elde etme kurnazlığını, komplo teorileriyle insanları yaftalamayı, itibarsızlaştırma kampanyalarını ve entrikayı siyaset zannetme eğilimini tamamen reddetmeliyiz. Bunu başarmadan atacağımız her siyasi adım bizi milletten uzaklaştıracak ve onların gözünde yozlaştıracaktır. Milyonlarca insanımızın her gün daha da yoksul, umutsuz ve depresif şekilde hayatına devam etmesine şahitlik etmek bana acı veriyor. Bunu değiştirmeden, insanlarımızın yüzünü güldürmeden hiçbir yere gitmeyeceğiz. Düştüğümüz yerden bir avuç toprak alıp yeniden ayağa kalkacağız. Biz buradayız!"