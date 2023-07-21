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Altının gram fiyatı 1.703 seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 2.800 lira, Cumhuriyet altını 11.290 liradan satılıyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 10:49, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 10:50
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Altının gram fiyatı 1.703 seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.703 seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.695 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 1.703 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.800 lira, Cumhuriyet altını da 11.290 liradan satılıyor.

Dün yüzde 0,4 azalışla günü 1.970 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 azalışla 1.967 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Analistler, dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeyi sürdürdüğünü ifade eden analistler, bu durumun varlık fiyatları üzerindeki etkisinin devam ettiğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların destek, 1.990 ve 2.000 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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