2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhbar sonrası olay yerine güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Korudağ mevkisinde kovanlarla arı taşıyan 2 kamyonet ile tırın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

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