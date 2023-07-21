Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Anayasa Mahkemesi'nden doçentlik unvanına dair kritik karar
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Erdoğan açıkladı: Konut fiyatlarını durdurmak için ceza geliyor
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
'Ziyaretlerin ekonomimiz üzerinde etkilerini en kısa zamanda göreceğiz'
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
2 kamyonet ile tırın çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
Bakanlık üniversite tercihi yapacak gençler için 'rehber' hazırladı
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
İkinci el araçta ilan kısıtlaması uygulaması meyvelerini veriyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Memurun toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Hırsızlık yapan öğretim görevlisinin 10 yıla kadar hapsi isteniyor
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
Erdoğan talimat verdi...Türk vatandaşlığına geçiş zorlaşacak
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
İmamoğlu İBB adayı gösterilecek mi? Kılıçdaroğlu'ndan net cevap
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Temsilci belirlemeyen Twitter'a 3 ay süre verildi....Bant genişliği daraltılacak
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
Twitter'a reklam verilmesi yasaklandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
FETÖ'nün 'İstanbul bölge imamı' M.G. yakalandı
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
'Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin, KKTC'yi bir an önce tanıyın!'
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
2023-YKS cevap kağıtları ve aday cevapları erişime açıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
Kredi kartı ve ticari kredi faizleri arttırıldı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
2023 YKS'ye ilişkin sayısal veriler yayımlandı
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kiraları düşürmek için yeni proje
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Kur Korumalı Mevduat'a zorunlu karşılık getirilmesi planlanıyor
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Bayilerde olmayan araçlar bazı noktalara stoklanmış durumda
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
Piyasaların faiz kararına tepkisi ne oldu?
MB faiz kararını açıkladı
MB faiz kararını açıkladı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
İki bakanlık afetzede çocukların eğitiminde işbirliği yaptı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Öğretmenevlerinde öğretmenlerin öncelik kapasitesi artırıldı
Ankara'da ekmeğe zam
Ankara'da ekmeğe zam
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
MSB: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 351 lira oldu
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
ÖSYM Başkanı Ersoy, YKS istatistiklerini açıkladı
Türkçe Sözlük güncellendi: Bazı sözcüklerin yazımı değişti
Türkçe Sözlük güncellendi: Bazı sözcüklerin yazımı değişti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?

Ek motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) ayrıntılar belli oldu. Araç alım-satımında ek vergiyi kimin ödeyeceği, kanunun yürürlük tarihine göre değişecek. 15 Temmuz tarihinden önce yapılan satışlarda aracı alan, sonrasında yapılan satışta için ise aracı satan ödeyecek

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 13:08, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 13:33
Yazdır
Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak.

ALAN MI ÖDEYECEK SATAN MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre belirleniyor. Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak.

Taslak metinde verilen örnekte, 15 Mayıs 2023'te yani kanun çıkmadan aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan kişi ek vergiden sorumlu olacak. Yine 21 Ağustos 2023'te yani kanun çıktıktan sonra aracını satan bir kişi ek vergiyi kendisi ödeyecek.

İKİNCİ 6 AYDA ALAN YARIM MI ÖDEYECEK?

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV'nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

2023'ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV'si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber