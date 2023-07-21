Araç alım satımında ek MTV'yi kim ödeyecek?

Düzenlemenin yayımlandığı tarihte kayıt ve tescilli bulunan otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler dahil tüm taşıtlar ile 31 Aralık 2023 tarihine kadar kayıt ve tescil edilecek olan tüm taşıtlar, ek MTV kapsamında olacak. Ek MTV, 2023 yılı için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar uygulanacak. Bu ilave vergi, 2023'e mahsus olacak ve bir defa alınacak.

ALAN MI ÖDEYECEK SATAN MI?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslağa göre, araç alım - satımında ek vergi sorumluluğu, kanunun yürürlük tarihine göre belirleniyor. Kanunun yürürlüğe girdiği 15 Temmuz'dan önce yapılan devir işlemleri için aracı alan, sonrasında yapılan satışlar için aracı satan sorumlu olacak.

Taslak metinde verilen örnekte, 15 Mayıs 2023'te yani kanun çıkmadan aracını devreden otomobil sahibi değil, aracı alan kişi ek vergiden sorumlu olacak. Yine 21 Ağustos 2023'te yani kanun çıktıktan sonra aracını satan bir kişi ek vergiyi kendisi ödeyecek.

İKİNCİ 6 AYDA ALAN YARIM MI ÖDEYECEK?

Kanunun yayımı itibarıyla MTV mükellefi olan kişilere, 2023 için tahakkuk ettirilen MTV'nin tamamı kadar ek vergi tahakkuk ettirilecek. Ek MTV'nin taksiti kanunun yayımlandığı ayı izleyen ayın yani ağustos sonuna kadar, ikinci taksiti ise kasım sonuna kadar ödenecek.

2023'ün ikinci yarısı ilk defa tescil edilen sıfır kilometre aracın ek MTV'si ise 6 aylık dönemden yarım hesaplanacak ve peşin ödenecek. Yani, Eylül 2023'te ilk defa kayıt ve tescil edilmiş otomobil için yıllık MTV'nin yarısı kadar ek MTV alınacak.

Ek MTV ödenmemiş taşıta muayene yapılmayacak.

DEPREMDEN ETKİLENENLER MUAF TUTULACAK

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığınca Vergi Usul Kanunu kapsamında "mücbir sebep hali" ilan edilen yerlerde; deprem tarihi itibarıyla kayıt ve tescilli olan taşıtlar, deprem nedeniyle yıkılan veya ağır ya da orta hasarlı hale gelen binaların maliklerine ait taşıtlar, depremlerde ağır hasar görerek kullanılamaz duruma gelen taşıtlar ile deprem nedeniyle eşi veya birinci derece kan hısımlarından birini kaybeden mükelleflere ait taşıtlar ek MTV'den müstesna olacak.