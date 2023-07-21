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Türkçe Sözlük güncellendi: Bazı sözcüklerin yazımı değişti
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Erdoğan'dan emekli maaşlarına ilişkin açıklama

Körfez ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli aylıklarına yeni zam için yılbaşını işaret etti.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 14:10, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 14:23
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 25'lik zam sonrası emekli aylıklarına yeni düzenleme ve seyyanen zam taleplerine ilişkin açıklama yaptı.

"YIL SONU YENİDEN DEĞERLENDİRME YAPMAMIZ SÖZ KONUSU"

Erdoğan, 'Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu. Memura, işçiye ve emekliye bütçe şartlarını zorlayarak yapabileceğimiz en iyi zammı yaptık. Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair söz verdik ve şu ana kadar da ezdirmedik. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerimize enflasyon zammına ilave refah payı verilerek zam oranını yüzde 25'e yükselttik. Memur emeklilerine de aynı şekilde yüzde 25 oranında zam yapıldı. Enflasyonun üzerinde artışlar yapıldı. Biz memurumuza, çalışanımıza, emeklimize bu zamları yaparken, bazı fırsatçı, açgözlüler de adeta vatandaşın cebine elini uzatıyor. Bu fırsatçılara izin vermeyeceğiz. Ticaret Bakanlığımız, denetimlerini sıklaştırdı, cezai işlemleri artırıyoruz.' ifadelerini kullandı.

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