İstanbul'da kiracısını silahla vurarak öldüren ev sahibi gözaltına alındı

Hastaneye kaldırılan kiracı Asar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, şüpheli E.Ö. olay sonrası kaçmıştı.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 18 Temmuz'da, ev sahibi E.Ö. zam artışını kabul etmeyen 15 senelik kiracısı Hüseyin Asar ile tartışma yaşamış, kiracının oturduğu eve gelen E.D.Ö, çocuklarını spor salonuna götürmek için kapının önünde bekleyen Asar'a tabancayla ateş açmıştı.

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