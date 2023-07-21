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Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,08 değer kazanarak günü 6.687,78 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 6.724,42 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 18:43, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 18:43
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Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,68 puan artarken, toplam işlem hacmi 123,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,47 ve holding endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,20 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de devam eden bilanço sezonunda şirketlerin finansal sonuçlarından alınan karışık sinyaller ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle yön arayışını sürdürüyor.

Analistler, dün ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki gerilemenin ardından soru işaretlerinin daha fazla arttığını belirterek, ABD'de haftalık işsizlik başvurularındaki beklenmedik düşüşün daha güçlü bir istihdam raporuna işaret ettiğini söyledi.

Yurt içinde ise Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğe göre, kur korumalı hesaplara yüzde 15 oranında zorunlu karşılık tesis etme yükümlülüğü getirildi.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı yılın 3. Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararları, ABD'de büyüme, ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI, Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.700 ve 6.600 seviyelerinin direnç, 6.500 ve 6.400 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Fed ve ECB'nin politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakılıyor. TCMB, yılın 2. Enflasyon Raporu toplantısında, 2023 sonu enflasyon tahminini yüzde 22,3, gelecek yıl sonu tahminini de yüzde 8,8'de sabit tutmuştu.

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