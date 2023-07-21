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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir'e 'siyasi cinayetler'ndan dava dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, katıldığı televizyon programlarındaki beyanları nedeniyle Alaattin Aldemir hakkında "suç uydurma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı- Başsavcılığın iddianamesinde, Aldemir'in televizyondaki iddiaları ile bilgi sahibi olarak savcıya verdiği beyan arasında ciddi çelişki olduğu vurgulandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Temmuz 2023 13:51, Son Güncelleme : 21 Temmuz 2023 13:52
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Eski Ülkü Ocakları Başkanı Aldemir'e 'siyasi cinayetler'ndan dava dava açıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 Mart 2023'te katıldığı televizyon programlarındaki beyanları nedeniyle eski Ülkü Ocakları Başkanı Alaattin Aldemir hakkında "suç uydurma" suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

Başsavcılıkça Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davanın iddianamesinde, Aldemir'in 7 Mart 2023'te katıldığı farklı televizyon programlarındaki konuşmalarına yer verildi.

Söz konusu beyanların, "siyasi cinayetler" iddiasını içermesi üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca aynı tarihte resen soruşturma başlatıldığı bildirilen iddianamede, kolluğa talimat verilerek Aldemir'in televizyonda dile getirdiği iddialar için çözümleme tutanağı düzenlendiği ifade edildi.

İddianamede, 8 Mart'ta bilgi sahibi olarak dinlenilen Aldemir'in "Benim beyan etmiş olduğum mafya grupları ile ilgili olarak daha önceki olaylarla alakalı genel olarak bahsettim. Herhangi bir grup veya şahıs bilgisi bana söylenmedi..." şeklinde beyanda bulunduğu kaydedildi.

- "Ciddi çelişki var"

Alaattin Aldemir'in televizyon kanallarında ileri sürdüğü somut sayılabilecek iddiaları ile bilgi sahibi sıfatıyla verdiği beyan arasında ciddi çelişki olduğu vurgulanan iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Alaattin Aldemir, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı üzerine alınan beyanında somut bir bilgiye sahip olmadığını, herhangi bir grup veya şahıs bilgisinin kendisine söylenmediğini beyan etmiştir. Dolayısıyla şüphelinin açıklamaları Türk Ceza Kanununun 271. maddesinde düzenlenen suçun unsurlarını taşımaktadır. Şüphelinin atılı suçu işlediği kollukça düzenlenen röportaj çözümleme tutanağı ve diğer tutanaklar, şüphelinin bu tutanaklardaki açıklamaları ile tamamen çelişen 8 Mart 2023 tarihli beyanı ile tüm soruşturma evrakı kapsamından anlaşılmaktadır."

Şüphelinin TCK'nin 271. maddesinde düzenlenen suç uydurma suçundan 3 yıla kadar cezalandırılması talep edilen iddianame, 75. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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